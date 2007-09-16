Участники митинга против войны в Ираке штурмовали Капитолий (фото)

В ходе многотысячного митинга протеста у здания Капитолия в Вашингтоне арестованы 160 человек, сообщает “ РИА Новости ”.

Аресты начались после того, как некоторые участники митинга перепрыгнули через ограждения перед ступенями Капитолия. Многие, преодолев ограждение, не оказывали сопротивления, однако, по крайней мере в двух случаях, полиции пришлось применить химические аэрозоли в то время, когда стражи порядка пытались при помощи щитов выдворить митингующих со ступеней Капитолия. В ответ участники акции протеста бросали свои плакаты и кричали "Позор вам".

Штурмовать Капитолий протестующие решили после того, как полиция не отреагировала на акцию, в ходе которой на лужайке перед Капитолием митингующие легли на землю и накрылись транспарантами, что, по замыслу участников акции, символизировало солдат, погибших в Ираке.