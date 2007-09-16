Участники митинга против войны в Ираке штурмовали Капитолий (фото)
11:38, 16 сентября 2007
Мир
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Полиция арестовала 160 человек
|Фото АР
В ходе многотысячного митинга протеста у здания Капитолия в Вашингтоне арестованы 160 человек, сообщает “РИА Новости
”.
Аресты начались после того, как некоторые участники митинга перепрыгнули через ограждения перед ступенями Капитолия. Многие, преодолев ограждение, не оказывали сопротивления, однако, по крайней мере в двух случаях, полиции пришлось применить химические аэрозоли в то время, когда стражи порядка пытались при помощи щитов выдворить митингующих со ступеней Капитолия. В ответ участники акции протеста бросали свои плакаты и кричали "Позор вам".
Штурмовать Капитолий протестующие решили после того, как полиция не отреагировала на акцию, в ходе которой на лужайке перед Капитолием митингующие легли на землю и накрылись транспарантами, что, по замыслу участников акции, символизировало солдат, погибших в Ираке.
|Фото АР
|Фото АР
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