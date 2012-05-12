Чехия выведет из Афганистана 300 военных
Правительство Чехии планирует сокращение национального военного контингента в Афганистане до 340 человек в 2014 году.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК.
По данным агентства, правительство премьер-министра Чехии Петра Нечаса намерено на будущей неделе обсудить вопрос о перспективах военного присутствия в Афганистане.
Чешская армия постепенно будет сокращать своё военное присутствие в Афганистане. Ожидается, что в 2013 году национальный воинский контингент составит там 539 военнослужащих, а в 2014 году - 340 человек. В текущем году в Афганистане дислоцируется 640 военнослужащих.
Предполагается, что численность чешских гражданских специалистов и экспертов, занимающихся в Афганистане восстановлением инфраструктуры, также будет сокращаться.
В 2014 году на родину из Афганистана вернется подразделение чешского спецназа.