Чехия выведет из Афганистана 300 военных

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК.



По данным агентства, правительство премьер-министра Чехии Петра Нечаса намерено на будущей неделе обсудить вопрос о перспективах военного присутствия в Афганистане.



Чешская армия постепенно будет сокращать своё военное присутствие в Афганистане. Ожидается, что в 2013 году национальный воинский контингент составит там 539 военнослужащих, а в 2014 году - 340 человек. В текущем году в Афганистане дислоцируется 640 военнослужащих.



Предполагается, что численность чешских гражданских специалистов и экспертов, занимающихся в Афганистане восстановлением инфраструктуры, также будет сокращаться.



В 2014 году на родину из Афганистана вернется подразделение чешского спецназа.