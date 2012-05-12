Азаров объяснил, почему ему нравятся социалисты

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Наша партия имеет соглашение о сотрудничестве со многими партиями левого направления. В Европейском парламенте мы сотрудничаем с группой социалистов и социал-демократов. Нам оппонируют и поддерживают наших оппонентов представители народных партий, в частности канцлер Германии Меркель. Естественно, поэтому мы положительно относимся к победе левых партий на европейских выборах", - сказал Н.Азаров.

Премьер также отметил, что ему импонирует программа новоизбранного Президента Франции Франсуа Олланда, поскольку, по словам Н.Азарова, подобную программу развития экономики Украина реализует уже два года.

"На примере Греции видно, что те рецепты, которые применяются представителями народных партий, приводят к экономическому краху. ВВП Греции за прошлый год уменьшился на 20%. Более худшего результата трудно себе представить. Не так хорошо обстоят дела и в Испании, Италии и других странах, которые идут по пути, предложенному Меркель. В этих странах везде спад экономики, рост безработицы, долговые проблемы и отсутствие всяких перспектив. То же самое грозило бы и Франции, поскольку в первом квартале наметилась рецессия французской экономики", - отметил Н.Азаров.

По его мнению, рецессия европейской экономики - это большая угроза и для Украины.

"Поэтому совершенно естественно желание Ф.Олланда изменить эту пагубную для страны политику, а поскольку Евросоюз связан еще и единой валютой, то и изменить экономическую политику в рамках всего Евросоюза. Поэтому мы с интересом следим за тем, насколько будущему Президенту Франции удастся изменить эту экономическую политику", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, во втором туре президентских выборов во Франции 6 мая победу завоевал представитель Социалистической партии Ф.Олланд, который набрал 51,62% голосов избирателей.