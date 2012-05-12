Посол США: Янукович приглашен на саммит НАТО, но...

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт.

"Я не знаю, каким образом дипломатический протокол будет работать там, пока еще это в состоянии подготовки. Но я не слышал о том, чтобы были приготовления к какой-то отдельной встрече", - сказал Дж.Теффт.

Он добавил, что В.Янукович приглашен на саммит НАТО "как глава страны, которая сделала вклад в силы ISAF, то есть силы по поддержанию стабильности в Афганистане".

Саммит НАТО в Чикаго запланирован на 20-21 мая 2012 года.