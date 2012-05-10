В России проверяют видео, где на митинге полицейский бьет женщину ногами (видео)

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«В связи с размещением в сети Интернет видеоролика с записью действий сотрудника полиции, который наносит удары девушке, в том числе ногой в живот, во время акции протеста на Болотной площади, руководством Следственного комитета России дано поручение Главному следственному управлению по городу Москве провести доследственную проверку по данному факту», - говорится в сообщении.

В то же время, Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного 6 мая по факту прозвучавших на Болотной площади призывов к массовым беспорядкам.

На допрос были доставлены ранее арестованные по делу об административном нарушении Сергей Удальцов и Алексей Навальный для проведения допроса.

Как сообщал УНИАН, в результате столкновений с полицией 6 мая на Болотной площади в Москве было задержано более 400 человек. По информации полиции, тогда пострадал 29 полицейский, однако власти не предоставили официальной информации о пострадавших участниках акции оппозиции.