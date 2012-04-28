«Северный поток» снова заработал в полную мощность
Компания Nord Stream заявила, что восстановлена подача газа по газопроводу «Северный поток».
|«Северный поток» снова работает
«Транспортировка газа возобновлена 28 апреля, - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что Nord Stream завершила работы по наладке систем управления, что в дальнейшем позволит интегрировать две нитки газопровода «Северный поток» в единую автоматизированную систему. За две недели приостановки работы газопровода была проведена настройка и тестирование интегрированной системы управления, а также получены все необходимые сертификаты, сообщили в компании.
Отмечается, что трубоукладка второй нитки газопровода завершилась 18 апреля. Три секции второй нитки будут соединены на дне моря в двух точках – в середине мая в водах Финляндии и в начале июня у побережья Швеции. Летом пройдут пусконаладочные работы, и к концу года вторая нитка будет готова к вводу в эксплуатацию в составе единой транспортной системы.