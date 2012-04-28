Польский суд дал украинцу полгода

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польских пограничников, заметив, что украинца задержали в рамках мероприятий по контролю легальности пребывания иностранцев в Польше.

Согласно сообщению, на этой неделе пограничники за нарушение правил пребывания в стране на Дольном Шленске на южном Западе Польши задержали 5 иностранцев, среди которых было четверо граждан Украины.

Часть из них работали без необходимых разрешений, часть не имели визы или иного документа, который дает право легально находиться в Польше, и находились с неправомерно полученной визой.

«В связи с нарушением закона об иностранцах, всем выдано решение о добровольном оставлении польской территории», - отметила пресс-служба.

Польскому работодателю за нелегальное трудоустройство украинцев грозит суд и штраф около тысячи долларов.

Справка УНИАН. Пограничная служба Польши имеет право не пустить в страну человека, имеющего польскую визу, если возникнут подозрения, что он получил визу неправомерным путем: представил неправдивые данные в анкете, например, фиктивное приглашение, которое часто подделывают посредники.

Таких людей также могут задерживать внутри страны во время выборочных проверок на автодорогах и на аэродромах, где в первую очередь проверяют, отвечает ли выданная виза (специальный код на ней) декларируемой цели поездки в Польшу.

Пограничники могут аннулировать выданную визу, если считают, что она была выдана неправомерно и передают дело в суд, который заочно осуждает нарушителя преимущественно к условному сроку.