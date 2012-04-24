Пограничники: Украинские школьники ночевали в аэропорту из-за авиакомпании

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Надвислянского отдела пограничной службы (Straї Graniczna, SG), ответственного за пропуск лиц в Варшавском аэропорту, Агнешка Голиас.

Она отметила, что действующее законодательство разрешает выдавать визы лицам в пограничных пунктах пропуска в исключительных ситуациях, среди которых и задержка авиарейса.

«Когда авиаперевозчик говорит, что имеет пассажиров, которые по его вине будут вынуждены остаться в аэропорту, то для нас это достаточное основание, чтобы по его заявлению выдать визу», - сказала пресс-секретарь.

Собеседник агентства отметила, что представители LOT обращались к пограничникам с запросом, выдадут ли они визы пассажирам рейса из Торонто в Варшаву, которые не успевают на самолет во Львов, но после прилета украинцев не подали официальной заявки на получение виз.

А.Голиас опровергла информацию пресс-секретаря Варшавского аэропорта Пшемислава Пшибильского, который сообщил, что часть пассажиров этого рейса получила визы, а школьники из Украины и их опекуны сами отказались от виз, поскольку за них надо было платить.

«Так не бывает, что перевозчик подает заявку на выдачу виз для части пассажиров того же рейса или мы даем визу части пассажиров рейса», - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что авиаперевозчик, кроме заявки на выдачу визы, должен позаботиться о гостинице и питании пассажиров, которые опоздали на самолет по его вине.

Она добавила, что в таких случаях выдается транзитная виза сроком до 5 дней, которая стоит 35 евро.

А.Голиас заметила, что лица, не имеющие виз, вынуждены ожидать вылета самолета в транзитной зоне аэропорта.

Как сообщал УНИАН, украинская газета "Сегодня" написала об инциденте с 14 львовскими школьниками, которые были вынуждены сутки ожидать вылету из Варшавы во Львов в транзитной зоне варшавского аэропорта из-за опоздания рейса LOT, которым они летели из Канады. Дети должны были вернуться домой еще 19 апреля в обед, а прилетели только 21 апреля вечером.

В свою очередь пресс-секретарь польской авиакомпании LOT заявил УНИАН, что школьники из Украины на прошлой неделе ночевали в аэропорту Варшавы из-за отказа пограничной службы Польши выдать им однодневные визы, с которыми они должны были легально въехать в страну и ожидать вылета в гостинице, а не в транзитной зоне аэропорта.

Кроме того, пресс-секретарь Варшавского аэропорта П.Пшибильский заявил УНИАН, что 14 школьников из Украины, которые летели из Канады во Львов и сутки провели в Варшавском аэропорту, сами не захотели получить польские визы, чтобы ночевать в гостинице.