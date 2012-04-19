Дипломаты Украины, России и Беларуси вместе заботятся о заключенных в Ливии

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

«МИД России и Посольство России в Триполи во взаимодействии с коллегами из Украины и Белоруссии и адвокатами подсудимых принимают все возможные меры с целью улучшения условий содержания и скорейшего их вызволения из тюрьмы», - говорится в сообщении.

В частности, через представителей защиты судье передано ходатайство об освобождении двух россиян из-под стражи и их размещении на время процесса на территории российского Посольства под гарантии дипмиссии, что арестованные будут по первому требованию являться в суд. Соответствующая интенсивная работа также по-прежнему проводится с ливийской военной прокуратурой, министерствами иностранных дел и обороны Ливии, руководством страны. Ливийцы настаивают на том, что решение по задержанным может быть принято только судом.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2011 года вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии М.Каддафи.

В МИД сообщили, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний.

Президент Украины Виктор Янукович 19 сентября 2011 года поручил премьер-министру Николаю Азарову и председателю Службы внешней разведки Григорию Ильяшову принять все необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан Украины, задержанных в Ливии.

В апреле в Ливии начался судебный процесс над задержанными украинцами. Интересы украинских граждан защищают 4 адвоката. Очередное судебное заседание запланировано на 1 мая.