Памятник Шевченко в Москве уберут до конца года

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в гостинице «Украина».

«Памятник Шевченко будет отправлен на реставрационные работы, цель которых - улучшение технического состояния и экспозиционного вида памятника. Несмотря на объем преобразований, работы должны завершиться в рекордные сроки – до конца 2012 года», - сообщили в гостинице.

По словам собеседника агентства, на данный момент памятник находится на своем месте, но предполагается, что его реставрация начнется в мае.

Также сообщается, что в апреле на территории сквера Тараса Шевченко в Москве начались масштабные работы по благоустройству, среди которых - строительство городской подземной стоянки на 800 машиномест, приведение сквера в соответствие к европейским стандартам: проведение ландшафтных работ, а также прокладка пешеходных дорожек, установка лавочек и декоративно-паркового освещения.

Инвесторами работ выступили владельцы гостиницы «Украина», бизнесмены Зарах Илиев и Год Нисанов. Предполагается, что в проект будет вложено около 100 млн долларов.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля МИД Украины сообщил, что правительство Москвы приняло решение о временном демонтаже памятника Т.Шевченко с целью его реставрации ввиду того, что в 2014 году планируются совместные мероприятия к 200-летию со дня рождения Т.Шевченко.