МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Грузию

Об этом сообщает РИА Новости.

"Спецслужбы Грузии продолжают систематически отлавливать и репрессировать приезжающих в страну россиян. Делается это, как видим, тайком, без излишней огласки. Зато широко освещаются в СМИ пропагандистские шоу вроде поездки Саакашвили на пропускной пункт "Казбеги", где он, по сообщениям, приветствовал граждан России, пересекающих границу, словами: "Приезжайте почаще". МИД России вновь обращает внимание на отсутствие безопасности для наших граждан в Грузии и рекомендует воздерживаться от поездок в эту страну", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

После вооруженного конфликта с Южной Осетией в августе 2008 года в Грузии был принят закон "Об оккупированных территориях". Согласно закону, посещение этих регионов без ведома и разрешения Тбилиси является нарушением грузинского законодательства и наказывается либо крупным денежным штрафом (от 2000 лари), либо тюремным заключением на срок до четырех лет.

Указ президента Грузии Михаила Саакашвили об отмене визового режима с Россией вступил в силу с 29 февраля 2012 года. Визовый режим был введен между двумя странами по инициативе российской стороны в декабре 2000 года. Теперь на срок пребывания в Грузии до 90 дней гражданам России виза не требуется.

Около 30 тысяч граждан России пересекли государственную границу Грузии после того, как по инициативе главы грузинского государства Михаила Саакашвили для россиян был введен безвизовый режим.

МИД РФ ранее уже выразил протест в связи с тем, что Грузия не отменила этот закон после отмены визового режима для российских граждан 29 февраля. В свою очередь, руководство Грузии заявляет, что данный закон будет автоматически аннулирован, как только Россия выведет войска из Абхазии и Южной Осетии.