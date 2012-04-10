Невъездные в Европу белорусские журналисты заявляют о дискриминации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте этой общественной организации.

«Фактом дискриминации белорусских журналистов по признаку политических или иных убеждений является включение 13 сотрудников белорусских государственных СМИ в список невъездных в страны ЕС», - заявили в БСЖ.

В Белорусском союзе журналистов считают, что речь идет о неприкрытом давлении на белорусские масс-медиа с целью принудить их к изменению редакционной политики и взглядов отдельных журналистов.

«Санкции ЕС не только направлены против тех сотрудников СМИ, которые включены в «черный список», но и дают ясный и недвусмысленный сигнал другим журналистам о том, какая жесткая реакция может последовать в случае, если информация и мнения, которые они распространяют, будут противоречить позиции руководства Евросоюза», - отмечается в заявлении.

В БСЖ уверены, что журналисты подверглись санкциям со стороны ЕС исключительно по причине того, что отстаивали свою точку зрения накануне, во время и после завершения кампании по выборам Президента Беларуси в 2010 году.

«И эта точка зрения пришлась не по душе политическому руководству стран ЕС. Таким образом, санкции Совета ЕС представляют собой наказание белорусских журналистов за свободное выражение ими своего мнения», - говорится в заявлении.

БСЖ обращает внимание на то, что белорусские журналисты не принимали участия в организации выборов, равно как и в событиях, имевших место после выборов, обозначенных Советом ЕС в качестве основания для введения санкций.

«Очевидно, что в данном случае налицо преследование во внесудебном порядке за действия, которых журналисты не совершали и не могли совершить», - подчеркивается в заявлении.

Заявление подписано председателем БСЖ Анатолием Лемешенком, редактором правительственной газеты «Республіка». Он, а также ответственный секретарь БСЖ Вадим Гигин включены в список невъездных в ЕС.

Как сообщалось, въезд в страны ЕС запрещен 13-ти белорусским журналистам. В основном это руководители и рядовые работники государственных средств массовой информации.

В ответ на санкции ЕС белорусские власти сформировали список граждан Беларуси, которым запрещен выезд за границу. В их числе как минимум четыре представителя негосударственных СМИ, в том числе руководитель общественной организации «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) Жанна Литвина.