В Польше власть и оппозиция отдельно чтят память жертв Смоленской катастрофы

Представители польской власти и самой большой оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) сегодня отдельно почтили память жертв катастрофы правительственного самолета Ту-154, в результате которой два года назад погиб Президент Польши Лех Качинский и большая часть элиты PIS.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские правительственные чиновники во главе с премьер-министром Дональдом Туском сегодня утром почтили память 96-ти жертв катастрофы на военном кладбище в Варшаве.

«Возле памятника жертвам Смоленской катастрофы были возложены венки от семей жертв и органов государственной власти. Ровно в 8.41 (время, когда разбился самолет) прозвучало произведение «Тишина», - сообщила УНИАН пресс-служба польского правительства.

Д.Туск вместе с Президентом Польши Брониславом Коморовским также приняли участие в панихиде по погибшим в авиакатастрофе в одном из костелов польской столицы.

Сегодня в Смоленск, где также будут организованы поминальные мероприятия, прибыла польская правительственная делегация во главе с министром культуры Богданом Здруевским и родственниками некоторых жертв трагедии.

Партия «Право и справедливость», соучредителем которой был Л.Качинский, организовала несколько мероприятий, среди которых, кроме, панихиды и возложения венков, «Марш памяти». Партия также планирует провести конгресс «Польша - Большой Проект», после завершения которого родной брат-близнец экс-президента Ярослав Качинский выступит с речью возле Президентского дворца в Варшаве.

«До сих пор неизвестны причины падения самолета. Нашим долгом является помнить о жертв авиакатастрофы. Поэтому собственно и организуются мероприятия в Варшаве, где в первые дни после катастрофы собрались сотни тысяч людей, чтобы почтить память погибших на аэродроме «Северный» под Смоленском», - сообщает официальный веб-сайт PIS.

Справка УНИАН. Катастрофа правительственного Ту-154 под российским Смоленском унесла жизни 96 польских граждан, большинство из которых были высокопоставленными должностными лицами, которые вместе с Президентом планировали почтить память жертв Катынской трагедии. Во время посадки самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана.

Польша и Россия проводили два отдельных расследования причин катастрофы, но в обоих официальных рапортах главной причиной трагедии названа ошибка пилотов.

Российские эксперты заявляли о давлении высокопоставленных должностных лиц на пилотов, чего не подтвердили представители польской комиссии, которые в то же время часть ответственности переложили на российских диспетчеров, которые сообщали пилотам неправильные данные о местонахождении самолета.

6 апреля с.г. Главная военная прокуратура Польши продолжила на очередные шесть месяцев расследование причин Смоленской авиакатастрофы.

Политики PIS с самого начала расследования причин Смоленской авиакатастрофы критиковали польскую власть за то, что она якобы не пытается установить истинные обстоятельства трагедии, а приложила все усилия, чтобы возложить вину только на пилотов.

PIS создал собственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, согласно с заключениями которой истинной причиной падения самолета стали «два взрыва», а не столкновение с березой.

Генпрокурор Польши Анджей Серемет в апреле прошлого года сообщил, что следователи не нашли доказательств того, что Смоленская катастрофа была покушением на жизнь Л.Качинского.