Президент Польши отправил в отставку 15 министров из правительства своего брата

В Польше парламент принял решение о самороспуске, досрочные выборы назначены на 21 октября, передает РИА «Новости».

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ подписал соответствующее постановление, согласно которому выборы в Сейм (нижняя палата парламента) и Сенат (верхняя палата парламента) состоятся в воскресенье, 21 октября.

Л.КАЧИНЬСКИЙ подписал также так называемый избирательный календарь, в котором четко определены сроки конкретных этапов проведения избирательной кампании.

Сейм Польши в пятницу поздно вечером конституционным большинством принял решение о досрочном сокращении срока полномочий парламента.

Предложение о досрочном сокращении срока полномочий парламента и самороспуске поддержали правящая консервативная партия "Право и справедливость", либеральная партия "Гражданская платформа", Союз демократических левых сил и Польская крестьянская партия.

На заседании парламента присутствовал премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНЬСКИЙ и члены его правительства.

После этого Президент Польши Л.КАЧИНЬСКИЙ отправил в отставку 15 министров правительства Ярослава КАЧИНЬСКОГО

Всего в правительстве Польши 23 человека, включая премьер-министра.

По словам Я.КАЧИНЬСКОГО, все отправленные в отставку министры, назначены заместителями руководителей соответствующих министерств. "Им поручено руководить своими министерствами", - пояснил глава правительства.

Вопрос о самороспуске Сейма и об объявлении внеочередных выборов в парламент встал на повестку дня в августе этого года после того, как премьер-министр Я.КАЧИНЬСКИЙ отправил в отставку всех министров, входящих в партии "Самооборона" и Лига польских семей (ЛПС). После этого трехпартийная коалиция была разорвана, и Польшей стало управлять "правительство меньшинства", состоящее только из членов партии "Право и справедливость" или беспартийных министров.