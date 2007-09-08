У ЕС возникает ”все больше вопросов” к России

Европейский Союз должен проводить более жесткую политику в отношении России на фоне завершения полномочий президента Владимира ПУТИНА.

Как передает Рейтер, об этом заявили в пятницу министры иностранных дел стран ЕС.

Ряд стран выразили свое недоумение тем, что ЕС не отреагировал на "ракетный инцидент" между Москвой и Тбилиси, а также опасаются использования Россией своих энергетических ресурсов как оружия для влияния на внутреннюю политику блока.

ЕС может оказать значительное влияние на процесс вступления РФ во Всемирную торговую организацию, однако в свою очередь должен настоять на том, чтобы Москва вела себя более ответственно, считают главы внешнеполитических ведомство Евросоюза.

Польша заявила, что не исключает блокирования процесса вступления России в ВТО в том случае, если Москва не отменит эмбарго на поставки продукции польского сельского хозяйства.

"Мы хотим конструктивных отношений с Россией, но мы хотим, чтобы и Россия продемонстрировала ответственность", - сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид МИЛИБЭНД.

"Мы не смогли принять решение (по спору России и Грузии) и сформулировать России свою позицию", - сказал в интервью Рейтер министр иностранных дел Латвии Артис ПАБРИКС.

В свою очередь, комиссар ЕС по внешней политике Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отметила, что несмотря на рост торговли с Россией на 20% в год, у ЕС возникает "все больше вопросов" относительно соблюдения прав человека и демократии в России.

В то же время на конференции в Женеве Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР призвал к укреплению связей между Россией и странами западного оборонительного блока.

Отношения между НАТО и Россией остаются недостаточно дружественными и нуждаются в укреплении, сказал он.

"Если мы посмотрим на недавние действия России, то мы увидим, что, несмотря на десятилетие работы, в отношениях НАТО и России сохраняются стереотипы времен Холодной войны. Нам нужно преодолеть это", - сказал Я.СХЕФФЕР.

"Мы не можем допустить того, чтобы краткосрочные тактические расчеты подвергали риску долгосрочное стратегическое партнерство", - добавил глава НАТО.