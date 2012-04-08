Президент Пакистана впервые за 7 лет посещает Индию

Господин Зардари должен встретиться с индийским премьер-министром Манмоганом Сингхом, а затем поедет к известной мусульманской святыне в Раджастане.

За официальными сообщениями, это частный визит, однако есть надежда, что он может улучшить экономические связи между двумя странами.

Однако корреспонденты говорят, что в других вопросах не следует ожидать существенного прогресса, сообщает BBC Украина.

Должностные лица твердят, что господин Зардари прибывает с личной целью религиозного характера – посетить храм суфийского святого Мойнудина Чишти в Аджмере, в 350 километрах на юго-восток от Дели.

Президент прибыл в Дели и перед перелетом в Аджмер должен встретиться с господином Сингхом в его резиденции, а вечером отбудет в Исламабад.

Как сообщают, вместе с президентом в Индию прибыли по меньшей мере 25 его родственников, среди которых сын и политический наследник Билавал Бхутто Зардари.

После нападений в Мумбаи в 2008 году мирные переговоры между двумя странами были сорваны, однако в последнее время индийско-пакистанские отношения постепенно улучшаются.

Недавно господин Зардари одобрил отмену торговых санкций против Индии. Кроме того, в Пакистане говорят о возможном отказе от ограниченного списка товаров, которые страна закупает у своего соседа.