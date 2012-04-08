В Южной Осетии завершились выборы президента

Выборы признаны состоявшимися, в голосовании приняли участие более 60% граждан, внесенных в списки для голосования, сообщает РИА «Новости». Более точные данные по явке ЦИК представит позже.

"Участки закрылись. Результаты подсчета голосов будут проходить под наблюдением представителей штабов всех кандидатов в президенты на избирательных участках, потом обобщаться в пяти территориальных избирательных комиссиях. Итоги волеизъявления граждан, проживающих за рубежом, будут аккумулироваться в теркомиссии ближайшего к границе с РФ Дзауского района. После этого все данные территориальных комиссий будут передаваться в ЦИК Южной Осетии", - сказала член Центризбиркома Марина Цховребова.

В голосовании имели возможность принять участие более 30 тысяч граждан Южной Осетии.

Предварительные итоги обнародуются на следующий день после выборов, хотя первые данные ЦИК, как ожидается, огласит в 23.00 мск 8 апреля. Затем Центризбирком должен установить результаты голосования и составить соответствующий протокол в пятидневный срок, после чего официально обнародовать их. Однако глава комиссии Белла Плиева не исключила, что это может произойти раньше - 10-11 апреля.

Всего в день голосования по выборам президента Южной Осетии было открыто 84 избирательных участка. 83 из них располагались на территории республики. Еще один принимал избирателей в Москве при посольстве Южной Осетии в России.

Победитель второго тура определяется простым большинством.

Нынешние выборы президента Южной Осетии являлись повторными, так как Верховный суд республики признал недействительными результаты голосования, прошедшего в ноябре прошлого года, из-за нарушений. Повторные выборы, согласно решению парламента, состоялись 25 марта. Голосование не выявило победителя. Во втором туре, который проходил в воскресенье, участвовали экс-глава КГБ республики Леонид Тибилов, набравший 42,48% голосов избирателей, и омбудсмен Давид Санакоев, за которого проголосовали 24,58% граждан.