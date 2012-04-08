Папа Римский призвал Сирию прекратить кровопролитие

Как передает Deutsche Welle, за его выступлением на площади Святого Петра в Ватикане при достаточно прохладной погоде следили десятки тысяч верующих. Бенедикт XVI произнес Пасхальное приветствие на 65 языках мира.

В своей речи он призвал к миру, согласию и религиозной свободе, особенно на африканском континенте.

«Сирия должна прекратить кровопролитие и немедленно стать на путь уважения, диалога и примирения», - призвал 85-летний понтифик. Тысячи сирийских беженцев нуждаются в гуманитарной помощи и нашей поддержке, чтобы уменьшить их страдания, отметил Папа Римский.

Он осудил также террористические нападения на христиан и мусульман в Нигерии и помолился за мир в Мали.

«Желаю, чтобы государству Мали, которое в настоящее время переживает политически беспокойные времена, Христос подарил мир и стабильность», - подчеркнул Бенедикт XVI.

Папа призвал иракский народ приложить все усилия к восстановлению, развитию и стабильности страны.

«На Святой земле израильтяне и палестинцы должны продлить мирный процесс». Он призвал также к мужеству христиан, которые через свою веру испытывают дискриминацию и преследования, и пожелал им, чтобы радость Воскресенья облегчила их страдания.

Во время Пасхального богослужения в ночь с субботы на воскресенье Папа Римский призвал верующих противостоять силам тьмы и быть критическими в оценке достижений технического прогресса. Лишь вера, отметил он, есть истинный источник просветления. А изобретения в материальной сфере способны нести не только свет, но и скрывать в себе опасность человечеству. Если не научиться различать добро и зло, то такой технический прогресс, по его словам, может стать угрозой миру.