СМИ: КНДР готовится взорвать ядерную бомбу

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на источник в южнокорейской разведке агентства "Ренхап".

По данным агентства, КНДР сооружает подземный тоннель на полигоне в провинции Хамген-Пукто, где ранее уже дважды проводились ядерные испытания. Предположительно, работы по подготовке к проведению подземного ядерного взрыва находятся в финальной стадии.

Официального подтверждения или опровержения сведений о готовящихся ядерных испытаниях со стороны КНДР не поступало.

Ранее сообщалось, что Северная Корея в ближайшее время планирует осуществить испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия. Планы КНДР вызвали осуждение со стороны Южной Кореи, Японии и США. В частности, Япония заявила о намерении сбить ракету в случае, если она вторгнется в воздушное пространство страны.

КНДР проводила подземные ядерные взрывы дважды - в 2006 и 2009 годах. Как отмечает "Ренхап", в обоих случаях ядерным испытаниям предшествовали запуски ракет дальнего радиуса действия.

В конце февраля 2012 года стало известно, что Северная Корея согласилась ввести мораторий на проведение ядерных испытаний и тестов средств доставки ядерного оружия в обмен на продовольственную помощь от США. Спустя месяц поставки были прекращены в связи с намерениями КНДР запустить тяжелую ракету "Ынха-3". Власти Северной Кореи утверждают, что ракета выведет на орбиту спутник связи, тогда как в США считают, что запуск станет испытанием нового поколения баллистических ракет.