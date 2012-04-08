Лидеры российской оппозиции вышли на Красную площадь
13:37, 08 апреля 2012Мир
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Сегодня в Москве оппозиционеры проводят ряд протестных акций на Красной площади и в метро.
Борис Немцов и Сергей Удальцов собрались на Красной площади со своими приверженцами
Оппозиционеры собрались в воскресенье на Красной площади в центре Москвы, среди них лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и политик Борис Немцов, передает РИА Новости.
В акции участвуют несколько десятков человек с символикой оппозиции - белыми ленточками. Также на площади много журналистов и фотографов.
Удальцов беседует с собравшимися, полицейские не вмешиваются в происходящее.
Ранее оппозиция заявляла о намерении провести в Москве в воскресенье флешмоб "Белое метро", украсив станцию "Площадь революции" символикой белого цвета. Полиция «призвала» собравшихся на станции разойтись, задержав трех человек.
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