Лидеры российской оппозиции вышли на Красную площадь

Оппозиционеры собрались в воскресенье на Красной площади в центре Москвы, среди них лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и политик Борис Немцов, передает РИА Новости.

В акции участвуют несколько десятков человек с символикой оппозиции - белыми ленточками. Также на площади много журналистов и фотографов.

Удальцов беседует с собравшимися, полицейские не вмешиваются в происходящее.

Ранее оппозиция заявляла о намерении провести в Москве в воскресенье флешмоб "Белое метро", украсив станцию "Площадь революции" символикой белого цвета. Полиция «призвала» собравшихся на станции разойтись, задержав трех человек.