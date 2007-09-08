Родители пропавшей в Португалии британской девочки подозреваются в ее убийстве

Кейт и Джерри МакКенн уже побывали на допросе, однако официальных обвинений им пока не предъявлено.

История, которая взбудоражила не только Португалию и Великобританию, но, пожалуй, и весь мир получила неожиданный поворот. Причастными к исчезновению четырехлетней Маделейн могут быть ее родители. Шокирующая версия, которая сейчас отрабатывается, появилась в британских СМИ. Поводом для подозрений стали следы крови девочки, которые обнаружили в машине, арендованной семейством Маккенн в Португалии. Португальские следователи не исключают, что Кейт сделала дочери укол успокоительного, но не рассчитала дозу. Как пишет газета Daily Mail, в день, когда ребенок пропал, в последний раз его видели около 14:30, а сообщение о предполагаемом похищении появилось только поздно вечером. Если действительно произошло убийство по неосторожности, у Маккеннов было более трех часов, чтобы спрятать тело девочки и спланировать дальнейшие действия, отмечает издание. Сами родители свою вину всегда отрицали. Их ближайшие родственники называют происходящее "абсурдом.

Поиски Маделейн продолжаются уже четвертый месяц. Родители утверждают, что она пропала из гостиничного номера, когда они пошли на ужин.

Эхо Москвы