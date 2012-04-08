Южная Осетия выбирает президента с закрытыми границами

Принять участие в голосовании могут более 30 тысяч граждан Южной Осетии, сообщает РИА «Новости».

Нынешние выборы президента Южной Осетии являются повторными, так как Верховный суд республики признал недействительными результаты голосования, прошедшего в ноябре прошлого года, из-за нарушений. Повторные выборы, согласно решению парламента, состоялись 25 марта. Голосование не выявило победителя. Во второй тур, который проходит сегодня, вышли экс-глава КГБ республики Леонид Тибилов, набравший 42,48% голосов избирателей, и омбудсмен Давид Санакоев, за которого проголосовали 24,58% граждан.

Предварительные итоги будут обнародованы на следующий день после выборов, хотя первые данные ЦИК начнет сообщать уже в 21.00 по Киеву в воскресенье. Затем Центризбирком должен подвести итоги и составить соответствующий протокол в пятидневный срок, после чего официально огласить их.

ЦИК Южной Осетии завершил регистрацию международных наблюдателей за выборами. Всего зарегистрированы более 50 наблюдателей, которые представляют различные страны и международные организации.

Эксперты прогнозируют, что явка в ходе повторного голосования будет высокой, и составит порядка 60-70%.

При проведении второго тура голосования выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более 30% избирателей, внесенных в списки. Победитель определяется простым большинством.

Напомним, что власти Южной Осетии приняли решение закрыть границу с Грузией 8 апреля на сутки, чтобы обеспечить безопасное проведение второго тура президентских выборов, сообщили в пресс-службе КГБ республики.