Вооруженное нападение на аэропорт Йемена: все рейсы отменены

Как передает радио «Свобода», верные А.Салеху представители племен и военные перекрыли подъезды к аэропорту, а также открыли огонь по диспетчерской вышке и разрушили ее. О жертвах не сообщается.

Нападение было совершено после того, как новый Президент Йемена Абед Рабо Мансур Хади распорядился об отставке ряда высокопоставленных чиновников и военачальников, лояльных бывшему главе государства.

А.Салех, руководивший Йеменом более 30 лет, в начале года ушел в отставку под давлением участников массовых антиправительственных выступлений. Однако, по мнению ряда наблюдателей, он до сих пор сохраняет большое влияние - в том числе и на высших правительственных чиновников.