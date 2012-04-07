Вооруженное нападение на аэропорт Йемена: все рейсы отменены
17:42, 07 апреля 2012Мир
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В столице Йемена Сане вооруженные сторонники бывшего Президента страны Али Абдаллы Салеха напали на международный аэропорт, вынудив власти закрыть его и отменить рейсы.
Сторонники Али Абдаллы Салеха напали на аэропорт
Как передает радио «Свобода», верные А.Салеху представители племен и военные перекрыли подъезды к аэропорту, а также открыли огонь по диспетчерской вышке и разрушили ее. О жертвах не сообщается.
Нападение было совершено после того, как новый Президент Йемена Абед Рабо Мансур Хади распорядился об отставке ряда высокопоставленных чиновников и военачальников, лояльных бывшему главе государства.
А.Салех, руководивший Йеменом более 30 лет, в начале года ушел в отставку под давлением участников массовых антиправительственных выступлений. Однако, по мнению ряда наблюдателей, он до сих пор сохраняет большое влияние - в том числе и на высших правительственных чиновников.
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