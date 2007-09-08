Ипотечный кризис в США напоминает крах 1837, 1907 и 1987 годов

Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен (Alan Greenspan) заявил, что нынешний финансовый кризис по многим параметрам схож с рецессиями 1998 и 1987 года, сообщает The Wall Street Journal. Влиятельный финансист добавил, что симптомы также похожи на те, что сопутствовали обвалу спроса на земельные участки в 1837 году и панике в банковской системе 1907 года.

По словам Гринспена, коллапс фондовых рынков обычно связан с паникой инвесторов, которые боятся потерять свои вложения и потому продают наименее надежные активы. Обратный процесс, рост фондовых рынков, всегда обусловлен эйфорией инвесторов, которые наблюдают длительное стабильное развитие экономики. Цены акций растут, создавая "мыльные пузыри", которые периодически лопаются, вызывая рецессии.

В 1998 году инвесторы начали массовый выход с фондовых рынков развивающихся стран. Это было вызвано коллапсом азиатских фондовых рынков, за которым последовал дефолт российского государства.

"Черный понедельник" 19 октября 1987 года запомнился участникам рынка самым сильным однодневным падением акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) за несколько часов котировки упали на 22,6 процента. Этот обвал оказался даже сильнее, чем крах фондового рынка 28 октября 1929, который положил начало Великой депрессии.

Лента.ру