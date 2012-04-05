Более тысячи украинцев подали заявки на легализацию в Польше

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского Министерства внутренних дел, украинцы заняли второе место по количеству поданных заявок после граждан Вьетнама - 1,5 тысячи таких просьб.

По данным польского МВД, заявки на легализацию также подали граждане Пакистана, Армении, Китая, Индии, Египта, России, Беларуси и Грузии - от 500 до 50 заявок.

Почти 80% всех заявок иностранцев-нелегалов зарегистрированы в столичном Мазовецком воеводстве.

По данным МВД, 1300 иностранцев уже получили 2-летнее разрешение на легальное пребывание в Польше.

Польская власть отказалась дать такое разрешение около 80 иностранцам, которые не выполнили базовых формальных условий, необходимых для его получения.

Пресс-служба отметила, что количество заявок на легализацию в рамках действующей "аболиционной акции", которая продлится до 2 июля 2012 года, превысило предыдущие, которые Польша проводила накануне вступления в Евросоюз в 2003 году и перед присоединением к Шенгенской зоне в 2007 году.

Как сообщал УНИАН, акцию за легализацию нелегальных мигрантов в Польше инициировали в 2010 году гражданки Украины, которые совместно с представителями польских общественных организаций написали соответствующее обращение к представителям польской власти.

В рамках предыдущих легализационных акций свой статус в Польше легализовали менее 4 тысяч человек, что эксперты объяснили очень жесткими условиями получения разрешения на легальное пребывание, предусмотренными тогдашними условиями.

МВД Польши оценивает количество нелегалов в около 50 тысяч, отмечая, что значительная часть из них не украинцы, а граждане других государств, которым сложнее получить польскую визу: в первую очередь, армяне и вьетнамцы.

В 38-миллионной Польше на начало этого года право легального пребывания имели около 100 тысяч иностранцев, треть из которых - граждане Украины.