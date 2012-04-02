У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе задержаны около 500 активистов

Как передает радио «Свобода», участники акции протестовали против действий Североатлантического союза в связи с событиями в Афганистане и Ливии, скандируя "Ваша игра закончена".

Митинговавшие критиковали также создаваемую систему противоракетной обороны в Европе, заявляя, что эти планы "могут стать причиной новой гонки вооружений".

Несколько активистов попытались прорваться на территорию штаб-квартиры НАТО, но были оттеснены полицией.