У штаб-квартиры НАТО в Брюсселе задержаны около 500 активистов
10:11, 02 апреля 2012Мир
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В столице Бельгии Брюсселе вчера были задержаны около 500 активистов, митинговавших у здания штаб-квартиры НАТО.
Как передает радио «Свобода», участники акции протестовали против действий Североатлантического союза в связи с событиями в Афганистане и Ливии, скандируя "Ваша игра закончена".
Митинговавшие критиковали также создаваемую систему противоракетной обороны в Европе, заявляя, что эти планы "могут стать причиной новой гонки вооружений".
Несколько активистов попытались прорваться на территорию штаб-квартиры НАТО, но были оттеснены полицией.
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