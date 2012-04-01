Украинская диаспора обогащает культуру Эстонии, а сварщики - ее судостроение

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Лаури Лепик в интервью газете "Україна молода" (№ 48 от 30 марта).

"Украинская диаспора - это знаменательное явление, которое очень уважаемо у нас. Хотя украинцы составляют всего 2% населения, они живут очень энергично - в старом Таллинне есть украинский культурный центр, функционирует греко-католическая церковь, школа, много творческих кружков, школа украинского землячества "Водограй", воскресная украинская школа "Надежда", школа искусств "Лабора". Активность украинцев идет на пользу Эстонии, поскольку обогащается ее культура", - сказал Л.Лепик.

По его словам, в Эстонию также приезжает много украинцы для трудоустройства. "Что касается работников, которые приезжают из Украины, то у нас ценят прежде всего высококвалифицированных сварщиков, в которых нуждается наше судостроение. Мы даем им временные разрешения на работу", - уточнил дипломат.

В то же время Л.Лепик отметил, что эстонцы массово не едут за границу в поисках работы.

"Молодежь подается на учебу в Европу и США, и мы это одобряем, поскольку большинство молодых людей возвращаются и привозят новые знания, опыт, идеи. Массовой эмиграции низкоквалифицированного персонала тоже нет. Действительно, врачи, медсестры работают за рубежом, но это не критично для страны. Больше всего эстонцев работает в Финляндии - почти 26 тысяч. Причины простые - близость лингвистическая и географическая. Эстонцы быстро преодолевают языковой барьер, а поехать в Хельсинки так же просто, как на трамвае - каждые 30 минут идет паром", - сообщил посол.