Около 500 человек арестованы при столкновении с полицией во Франкфурте

Как передает Reuters, несколько тысяч человек в субботу провели во Франкфурте демонстрацию против капитализма и антикризисной политики Евросоюза. Демонстрация возобновилась в воскресенье утром. В городе произошли столкновения с полицией, которая арестовала 465 человек.

По данным полиции, в митинге принимали участие около 4 тысяч человек. Манифестанты планировали прорваться к штаб-квартире Европейского центрального банка, однако полиция воспрепятствовала участникам акции.

По словам организаторов, группа из 200 протестующих отделилась от почти шеститысячной массы демонстрантов и направилась в центр города, где устроили погромы, акты вандализма и столкновения со стражами порядка.

«Полиция Франкфурта вмешалась в ситуацию на завершающей стадии акции. Мы прекратили акцию и не несем ответственности за то, что произошло позже», - приводит агентство слова представителей левой коалиции антикапиталистов M31, принимавших участие в митинге.

В M31 отметили, что «всего из-за нескольких разбитых витрин» полицейские подразделения напали на демонстрантов, в стычках несколько десятков человек получили ранения.

Нарушители порядка портили дорожные знаки, стены и витрины домов пачкали краской, бросали камнями в здания дорогих отелей в центральной части Франкфурта, сообщил корреспондент Рейтер, ставший очевидцем воскресных беспорядков. Протестующие забрасывали стражей порядка камнями и бутылками. Также были разбиты окна магазинов и офисов. Серьезно пострадал один полицейский, он находится в реанимации.