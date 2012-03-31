В США расстреляли похоронную процессию: один погибший, 10 раненых

Как передает РИА «Новости», чрезвычайное происшествие произошло у здания похоронного бюро в северо-восточном районе в 9 часов вечера по местному времени (05.00 мск субботы). По словам пастора, злоумышленник начал стрелять по людям, когда закончилась траурная церемония в часовне при похоронном бюро. На похоронах афроамериканская семья и родственники прощались с юношей, который был недавно застрелен.

После того, как начались выстрелы, в похоронном бюро и часовне возникла паника.

По предварительным данным, злоумышленники стреляли из 9-миллиметрового пистолета и еще одного, пока не установленного, оружия. Полиция ведет поиски скрывшихся с места происшествия преступников.

По информации телекомпании Fox, стрельба велась из автомобиля.

Трое раненых были эвакуированы на вертолете в больницу Jackson Memorial Hospital, при университете Майами. Среди пострадавших - пятилетняя девочка.