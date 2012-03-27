Турция развивает туристический поток в Крым

Темпы роста туристического потока из Украины в Турцию в 2012 года сохранятся на уровне 6%.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз на пресс-конференции в понедельник дал атташе по вопросам культуры и информации Посольства Республики Турция в Украине Берат Йылдыз.

«По прогнозам на 2012 год мы ожидаем рост туристического потока не ниже, чем в 2011 году, на уровне 6%», - сказал он.

По словам Б.Йылдыза, в частности, в 2012 году ожидается увеличение количества туристов по направлению Стамбул и регион Мугла, который расположен на западе от Анталии и включает в себя курорты Мармарис и Бодрум.

Всего в 2011 году туристический поток в Турцию возрос на 10% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн туристов. При этом, в 2011 году туристический поток из Украины вырос на 6% - до 602 тыс. человек.

Около 61% туристов из Украины в 2011 году посетили регион Анталия, 25% - Стамбул, 7% - регион Мугла.

Б.Йылдыз отметил, что количество туристов из Украины в 2011 году в Анталию сохранилось на уровне предыдущего года, в то время как туристический поток из Украины в регион Мугла в 2011 году вырос на 35%.

Кроме того, Б.Йылдыз отметил, что «сегодня Турция, особенно «Турецкие авиалинии», стараются развивать туристический поток в Украину, особенно в Крым».

«Представители 50-60 туроператоров посетили Крым и ознакомились с его возможностями, поэтому думаем, что количество туристов будет расти», - сказал он.