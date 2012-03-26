Авиасообщение между Москвой и Минском возобновили - до четверга

Российская авиакомпания "Аэрофлот", так же как S7 и "ЮТэйр", получила разрешение белорусских авиавластей на регулярные рейсы из Москвы в Минск до 29 марта, сообщили РИА Новостив пресс-службе "Аэрофлота".

Авиасообщение между Москвой и Минском было прервано в понедельник утром из-за того, что стороны не договорились о количестве рейсов. Позднее представитель министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщил, что авиасообщение временно возобновлено - пока до четверга.