Турцию заинтересовали украинские подземные газохранилища

Турция ведет переговоры с Украиной по ряду энергетических проектов, включая использование украинских подземных хранилищ газа (ПХГ).

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Метин КИЛДЖИ, передает Reuters.

"У Украины большие подземные хранилища. Обсуждаются конкретные проекты, такие как совместное использование хранилищ и строительство двустороннего трубопровода. Может быть поднят вопрос о хранении части нашего газа", - сказал он.

Из-за недостаточной емкости газохранилищ Турция в зимние месяцы испытывает трудности с удовлетворением спроса на газ. В этом году потребление газа в стране, по прогнозам, вырастет на 9% – до 48,5 млрд куб. м.

М.КИЛДЖИ также сообщил, что Турция может увеличить с 20% долю в Трансанатолийском газопроводе TANAP, предназначенном для поставок азербайджанского газа в Европу, и продолжит поддерживать проект «Набукко».

Сейчас 20% проекта принадлежат государственной трубопроводной компании Турции Botas, а 80% - Государственной нефтяной компании Азербайджана ГНКАР. К концу апреля страны рассчитывают заключить межправительственное соглашение по проекту стоимостью 5-7 млрд долл., и строительство газопровода начнется в конце 2013-го или начале 2014 года, сказал замминистра.

Газопровод пропускной способностью 16 млрд куб. м в год будет поставлять газ со второй фазы азербайджанского газового месторождения Шах-Дениз, Европа будет получать 10 млрд куб. м в год, а Турция - 6 млрд куб. м.

По словам М.КИЛДЖИ, Турция по-прежнему поддерживает проект «Набукко», хотя шансы на его осуществление снизились после заявления одного из участников проекта немецкой RWE о том, что компания заинтересована в проекте TANAP и еще раз рассмотрит вопрос о своем участии в "Набукко". «Мы останемся в проекте «Набукко» и продолжим поддерживать его», - сказал М.КИЛДЖИ.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины состоялась рабочая встреча министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Танера ЙИЛДИЗА, во время которой обсуждались вопросы сотрудничества двух государств в энергетической сфере.

Напомним, в январе 2011 года был подписан Меморандум о взаимопонимании в отрасли энергетики между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики.