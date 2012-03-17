В Беларуси расстреляли Владислава Ковалёва

В Беларуси приведен в исполнение смертный приговор в отношении признанного виновным в соучастии в терроризме Владислава Ковалева.

Об этом УНИАН по телефону сказала его мать Любовь КОВАЛЕВА.

«Утром 17 марта по почте пришло письмо из Верховного суда Беларуси, в котором сказано, что приговор в отношении сына приведен в исполнение», - сообщила Л.КОВАЛЕВА.

Она рассказала, что на последнем свидании 11 марта сын вел себя так, как будто знал о принятом Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО решении не помиловать ни его, ни Дмитрия КОНОВАЛОВА.

Как сообщалось, теракт в Минске произошел 11 апреля 2011 года. В результате 15 человек погибли, более 200 получили ранения. Суд признал, что сконструировал взрывное устройство, принес в метро и взорвал Д.КОНОВАЛОВ. В.Ковалев, по данным суда, знал о готовящемся теракте, но не сообщил в соответствующие органы.

30 ноября 2011 года Верховный суд Беларуси признал Д.КОНОВАЛОВА и В.Ковалева виновными в терроризме и приговорил к высшей мере наказания – смертной казни.

В.Ковалев подавал прошение о помиловании, а Д.КОНОВАЛОВ этого делать не стал.

Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО помиловать осужденных отказался - в связи с "исключительной опасностью и тяжестью последствий для общества от совершенных преступлений".

Л.КОВАЛЕВА 16 марта просила отсрочить на год исполнение приговора ее сыну и направила заказное письмо в Администрацию Президента Беларуси с обращением к А.ЛУКАШЕНКО. Она надеялась, что за это время ее обращение рассмотрит Комитет ООН по правам человека.