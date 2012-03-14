Украинцы признались, что польские бизнес-визы купили не для бизнеса

Четверо из шести задержанных на прошлой неделе в Польше граждан Украины сознались в неправомерном получении польских бизнес-виз, с которыми они планировали путешествовать в страны в туристических целях.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Шленского отдела пограничной службы Польши (SG), сотрудники которой задержали украинцев 9 марта в аэропорту в Катовицах, Цезарий ЗАБОРСКИЙ.

Он отметил, что двое граждан Украины отказались предоставлять какие-либо объяснения.

Пресс-секретарь сказал, что украинцы формально не были задержаны, но находились в распоряжении польских пограничников до момента, пока их можно было ближайшим рейсом отправить в место, откуда они прибыли в Польшу.

По его словам, 11 марта все украинцы вылетели в Киев, отметив, что средства на их перевозку, согласно европейскому законодательству, взяла на себя авиакомпания.

Собеседник агентства отметил, что пограничники Шлёнского отдела с начала года зарегистрировали уже около 40 случаев неправомерного получения польских виз, отметив, что за весь прошлый год было 100 таких случаев.

"Это не так, что мы просто так кого-то задерживаем. Подделка документов является серьезным преступлением", - сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что украинцы, которых задерживают с такими визами, очень часто не понимают того, что нарушают законодательство, поскольку получают визы через посредников, которые заверяют их, что все законно.

Он призвал граждан Украины очень внимательно относиться к услугам посредников, отметив, что всегда в конечном результате ответственность несет человек, пересекающий границу с нелегально полученной визой.

Ц.ЗАБОРСКИЙ сказал, что реальная цель поездки должна совпадать с той, которая указана на визе, отметив, что нередко украинцы с визами для работы на польских работодателей сознательно пытаются выехать на работу в другие государства Шенгенской зоны.

По его словам, такая практика является нарушением, если украинец не работает на польского работодателя, который сделал для него заявку на работу (в прошлом году польские работодатели зарегистрировали для граждан Украины рекордные 240 тысяч заявок на работу в Польше - УНИАН).

Пресс-секретарь также сообщил, что неправомерное получение визы является уголовным преступлением, которое, по его данным, обычно карается тюремным сроком до шести месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Как сообщал УНИАН, вчера польская пограничная служба проинформировала о запрещении въезда в Польшу шестерым гражданам Украины, которые пытались пересечь границу с бизнес-визами, которые, по данным пограничников, были сделаны на основании сфальсифицированных приглашений от польских фирм.

Справка УНИАН. Польская SG называет самыми частыми причинами запрета на въезд нехватку визы или других документов, необходимых для пересечения границы (свыше 40% случаев), декларирование другой целые поездки, чем предусматривает выданная виза (почти 30% случаев) и нехватку достаточного количества денег (около 15% случаев).

В прошлом году польские пограничники не впустили в страну 22 тысячи иностранцев, почти половина из которых были гражданами Украины.

В то же время весь пассажиропоток на внешней границе Польши составлял более 30 миллионов пересечений, свыше 40% из которого пришлось на "наземную" границу с Украиной.