Российские журналисты о Крыме, газе, Путине и таможенном пространстве

Россия должна привыкнуть, что Крым и Севастополь являются территорией Украины.

Об этом написал в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» российский писатель и журналист Леонид МЛЕЧИН, отвечая на вопрос, чем должны поступиться Россия и Украина, чтобы улучшить отношения.

«России нужно поступиться ощущением, что Украина не может быть самостоятельным государством, что это всего лишь часть России. Поступиться и забыть о Крыме и о Севастополе. То есть, в том смысле, что надо привыкнуть, что это была, есть и будет территория Украины… Была уже с 1991 года территория Украины, соседней Украины. Нужно этим поступиться, ничего не поделаешь, такова историческая реальность», - считает Л.МЛЕЧИН.

Он отметил, что Украине нужно поступиться политической привычкой заниматься в отношениях с РФ «постоянным маневрированием и махинациями в надежде чего-то на чем-то выиграть. Украина – большое по численности населения, по территории европейское государство. И Украине следовало бы вести себя, как ответственному европейскому партнеру».

В свою очередь, отвечая на этот же вопрос, главный редактор российской «Независимой газеты» Константин РЕМЧУКОВ назвал российско-украинские отношения «газоцентричными».

«И вот эта узость коридора противоречий, конечно, с одной стороны, и осложняет наш диалог. С другой стороны, она его облегчает. Усложняет потому, что когда всего одна, но очень серьезная тема, значит, есть с обеих сторон люди, которые материально сильно заинтересованы в этом. А убедить влиятельных людей отказаться от своих материальных барышей в газотрубном деле очень сложно, потому что их не интересуют какие-то общенациональные идеи», - считает он.

По словам К.РЕМЧУКОВА, один вопрос «может сдвинуть эти отношения, а именно вопрос, связанный со вступлением Украины в Единое таможенное пространство».

«Эта тема очень нравится ПУТИНУ (Единое таможенное пространство), он приложил много усилий для его создания. И если Украина примет решение о вступлении в Единое таможенное пространство (а такие разговоры на министерском уровне в Киеве существуют), то мне кажется, мы сможем разрешить и многие вопросы, связанные с газом и с трубой. Так что здесь тоже все в руках политиков, потому что с каждым месяцем Украина будет понимать, что она все меньше и меньше нужна Западу. А тогда, естественно, повернется на Восток», - отметил К.РЕМЧУКОВ.