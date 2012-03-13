В Брюсселе самоубийца сбил 8 полицейских из эскорта послов
20:10, 13 марта 2012Мир
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Согласно сообщению, инцидент произошел в 11.15 возле королевского дворца, куда 8 полицейских на мотоциклах сопровождали послов Катара и Нигерии для вручения верительных грамот королю Бельгии
8 полицейских сопровождения получили травмы в Брюсселе в результате наезда автомобиля.
Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно сообщению, инцидент произошел в 11.15 возле королевского дворца, куда 8 полицейских на мотоциклах сопровождали послов Катара и Нигерии для вручения верительных грамот королю Бельгии.
Послы уже находились во дворце, когда в мотоциклистов врезался автомобиль. В результате столкновения все 8 мотоциклистов сопровождения получили травмы, трое из них – тяжелые. В то же время опасности для жизни нет.
В полиции не рассматривают этот инцидент как нападение, отмечая, что виновник намеревался покончить жизнь самоубийством.
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