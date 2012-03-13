В Брюсселе самоубийца сбил 8 полицейских из эскорта послов

8 полицейских сопровождения получили травмы в Брюсселе в результате наезда автомобиля.

Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 11.15 возле королевского дворца, куда 8 полицейских на мотоциклах сопровождали послов Катара и Нигерии для вручения верительных грамот королю Бельгии.

Послы уже находились во дворце, когда в мотоциклистов врезался автомобиль. В результате столкновения все 8 мотоциклистов сопровождения получили травмы, трое из них – тяжелые. В то же время опасности для жизни нет.

В полиции не рассматривают этот инцидент как нападение, отмечая, что виновник намеревался покончить жизнь самоубийством.