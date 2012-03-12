На курорте Хургада произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 3,9 был зафиксирован сегодня утром в районе курортного города Хургада на побережье Красного моря в Египте.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новостной интернет-ресурс Youm7.

О каких-либо разрушениях не сообщается.

Последний раз подземные толчки в районе курортов Красного моря в Египте регистрировались в конце января. Тогда эпицентр землетрясения находился в море, и его сила составила 5,6 балла.