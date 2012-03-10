Оппозиция насчитала на своем митинге на 15 тыс человек больше, чем полиция
13:17, 10 марта 2012Мир
1231
Организаторы митинга «За честные выборы» в Москве оценивают число участников в 25 тысяч, в полиции – в 10 тысяч человек
Владимир РЫЖКОВ, один из ведущих митинга «За честные выборы» в Москве, объявил со сцены, что организаторы акции оценивают число пришедших в 25 тысяч человек.
«На Новом Арбате находятся не менее 25 тысяч человек и продолжают идти», – сказал В.РЫЖКОВ, сообщает «Газета.ру».
В то же время ГУ МВД России по Москве сообщает, что «на 14.00 мск на Новом Арбате собралось около 10 тысяч человек, из которых 8 тысяч находятся непосредственно у сцены, а около 2 тысяч рассредоточены по территории».
При этом полиция подчеркивает, что заявленное число участников составляло 50 тысяч человек.
«Наблюдается отток людей с мероприятия», – уверяют в ГУ МВД РФ по Москве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter