Оппозиция насчитала на своем митинге на 15 тыс человек больше, чем полиция

Владимир РЫЖКОВ, один из ведущих митинга «За честные выборы» в Москве, объявил со сцены, что организаторы акции оценивают число пришедших в 25 тысяч человек.

«На Новом Арбате находятся не менее 25 тысяч человек и продолжают идти», – сказал В.РЫЖКОВ, сообщает «Газета.ру».

В то же время ГУ МВД России по Москве сообщает, что «на 14.00 мск на Новом Арбате собралось около 10 тысяч человек, из которых 8 тысяч находятся непосредственно у сцены, а около 2 тысяч рассредоточены по территории».

При этом полиция подчеркивает, что заявленное число участников составляло 50 тысяч человек.

«Наблюдается отток людей с мероприятия», – уверяют в ГУ МВД РФ по Москве.