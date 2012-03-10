Россияне уже собираются на митинг: Арбат патрулирует полицейский вертолет

В Москве тысячи россиян, не согласных с результатами выборов Президента РФ, собрались на Новом Арбате на очередной митинг «За честные выборы».

Как передает корреспондент УНИАН, место проведения акции ограждено временным металлическим забором. Вход осуществляется только после прохождения рамок металлоискателей. По периметру находится большое количество полицейских. Место митинга патрулирует полицейский вертолет.

Многие участники акции держат флаги российских оппозиционных движений и партий: «Солидарность», «Яблоко», «Левый фронт», «Парнас», «Народно-демократический союз», а также плакаты: «Путин, ты отнял у народа суд. Верни», «Еще 12 лет? Спасибо, нет!», «Против чуровской математики», «Свободу всем политзаключенным», «Вождизм в могилу», «Ваши лучшие годы заберет Путин», «Один грамм никотина убивает лошадь. Один Путин - всю Россию. Пора завязывать с вредными привычками» и другие.

Также участники митинга держат в руках белые цветы и белые ленты, на некоторых из которых написано: «За Россию без Путина».

На Новом Арбате установлена сцена с написями: «Это не ВЫБОРЫ, это не ПРЕЗИДЕНТ», а также «Россия будет свободной» и «За новые выборы».

Организаторы ожидают, что в акции примут участие до 50 тысяч человек.