Обама и Путин договорились не обращать внимания на то, что говорится на выборах

Президент США Барак Обама и избранный президент РФ, премьер-министр Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразили готовность в близкой перспективе провести саммит РФ-США, а до личной встречи поддерживать контакты друг с другом, сообщил журналистам помощник главы правительства РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Обама в пятницу позвонил Путину и поздравил его с победой на президентских выборах. "Беседа носила неформальный, весьма содержательный характер и продолжалась около 20 минут", передает РИА Новости слова помощника.

Президент США выразил надежду на то, что "наметившиеся в последние годы позитивные тенденции в двусторонних отношениях будут закреплены", и выразил готовность "тесно работать с избранным президентом РФ Владимиром Путиным", отметил Ушаков, который на протяжении почти 10 лет работал российским послом в Вашингтоне.

Путин поблагодарил Обаму за поздравление и пожелал успеха Обаме в избирательной кампании, которая в настоящее время разворачивается в Соединенных Штатах.

Лидеры двух стран отметили, что в ходе избирательных кампаний в обеих странах было много сказано критически острого в отношении друг друга, но это было сделано в пылу предвыборной борьбы, и не должно оказать влияния на поступательное развитие российско-американского взаимодействия, сказал Ушаков.