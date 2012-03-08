Египтянки требуют равенства с мужчинами в Конституционной комиссии

Объединение женских организаций Египта потребовало от парламента страны равного с мужчинами представительства в составе Конституционной комиссии, которая в самое ближайшее время должна сформировать новый основной закон, сообщает РИА Новости со ссылкой на египетские СМИ, распространившие это заявление.

Конституционная комиссия Египта в количестве 100 человек должна быть образована 24 марта на совместном заседании Консультативного совета (верхняя палата парламента) и Народного собрания (нижняя палата).

"Египетские женщины требуют полного равноправия с мужчинами и 50% представительства египтянок в Конституционной комиссии", - говорится в обращении Объединения в Народное собрание (нижняя палата парламента), которое приурочено к празднованию Международного женского дня - 8 марта.

После одобрения нового основного закона Египта на всеобщем референдуме, 23-24 мая должны состояться выборы нового президента республики. Среди потенциальных кандидатов на пост президента Египта - представители отдельных партий и независимые политические и общественные деятели. В середине февраля о решении участвовать в президентских выборах официально заявила и известная египетская журналистка и телеведущая Бусейна Камель, которая станет первой в Египте женщиной, претендующей на высший государственный пост.

Египтянки также обратились к парламенту с просьбой незамедлительно рассмотреть законы о "справедливых и равных правах всех членов семьи", об уголовном наказании за насилие в семье, а также о защите материнства и детства. Объединение женских организаций выступило за прекращение дискриминации в оплате труда женщин, как "факта, присущего только доисторическим временам".

Обращение в Народное собрание направлено от имени более 70 правозащитных женских обществ Египта. Оно было поддержано многими революционными и либеральными группировками страны, в том числе, организацией "6 апреля", одной из наиболее многочисленных и влиятельных среди египетской молодежи.