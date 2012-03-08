В России уже назначили дату инаугурации Путина

Правительственное издание «Российская газета» 8 марта в специальном выпуске опубликовала постановление Центризбиркома РФ о результатах выборов президента 4 марта.

В частности, в постановлении, за которое накануне проголосовали все 15 членов российского ЦИК, речь идет о том, что выборы президента Российской Федерации признаны такими, которые состоялись, и действительными. «Считать избранным на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который получил 45 602 075 голосов, что становит 63,60 %, то есть более чем половину голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании», – идет речь в документе.

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов на выборах набрал 17,18% голосов, у самовыдвиженца Михаила Прохорова – 7,98%, у председателя Либерально-демократической партии Владимира Жириновского – 6,22%, у главы «Справедливой России» Сергея Миронова – 3,85% голосов.

Инаугурация избранного президента в России запланирована на 7 мая.

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