В Польше арестованы министр МВД, комендант полиции и крупный бизнесмен

В Польше арестованы бывшие руководители Министерства внутренних дел и известный бизнесмен.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром правоохранители арестовали экс-министра внутренних дел Януша КАЧМАРЕКА, бывшего главного коменданта государственной полиции Конрада КОРНАТОВСКОГО и президента одной из крупнейших в Польше страховой компании PZU Яромира НЕЦЕЛЯ.

Пресс-секретарь варшавской прокуратуры Мажанна МУХА-ПОДЛЕВСКАЯ сообщила, что произведенные сегодня аресты связаны со следствием по делу о коррупции в Министерстве сельского хозяйства. «Аресты связаны, в частности, с обвинением в создании препятствий правоохранительным органам во время следствия по делу об утечке информации о подготовке антикоррупционной операции в Министерстве сельского хозяйства», - заявила она.

Как сообщалось, 8 августа премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ отправил в отставку Я.КАЧМАРЕКА. К.КОРНАТОВСКИЙ уволился со своей должности на следующий день.

На прошлой неделе Я.КАЧМАРЕК на закрытом заседании Сейма заявил, что спецслужбы незаконно прослушивали лидеров оппозиции.

Я.КАЧМАРЕКА подозревали в том, что в начале июля этого года именно он предупредил лидера партии "Самооборона" и вице-премьер-министра Анджея ЛЕППЕРА о готовящейся против него операции Центрального антикоррупционного бюро, что якобы позволило А.ЛЕППЕРУ избежать ареста.

Оппозиция заявляет, что братья-близнецы Качиньские, возглавляющие страну и правящую партию "Закон и справедливость", пытаются заглушить своих критиков перед возможными внеочередными выборами.