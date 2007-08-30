В день рождения Лукашенко оппозиция устроила флэш-моб

Сегодня в Гомеле были задержаны четверо активистов оппозиции, который устроили флэш-моб по случаю дня рождения президента Александра ЛУКАШЕНКО, сообщает "Телеграф". Сегодня ему исполняется 53 года.

По данным издания, на улицах Гомеля молодые люди устроили сбор подписей за то, чтобы объявить день рождения президента выходным и государственным праздником, который сопровождался бы фейерверками и парадом. Кроме того, они раздавали прохожим портреты А.ЛУКАШЕНКО.

Активисты успели собрать около 20 подписей и раздать несколько портретов. Затем их задержали сотрудники милиции в штатском. Один из милиционеров заявил, что оппозиционеров подозревают в ограблении.