Три польские партии инициируют самороспуск сейма 7 сентября

Три польские партии намерены инициировать самороспуск сейма 7 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители партий Гражданская платформа, Польское стронництво народное и партии Право и справедливость. Вместе представители этих политических сил имеют необходимое большинство в сейме – две трети голосов – для принятия такого решения. «Мы сделали все, чтобы создать условия для объявления внеочередных выборов. И это единственный путь очистить сегодняшнюю политическую ситуацию», - отметил лидер партии Гражданская платформа Дональд ТУСК (Donald Tusk).

Председатель партии Польское стронництво народное (PSL) Вальдемар ПАВЛЯК (Waldemar Pawlak) в свою очередь добавил, что хаос и непрерывные совещания приводят к полному разладу государственных институтов.

Указанные три политические силы имеют вместе 309 депутатов в сейме. Для самороспуска нужно минимум 307 голосов.

Как сообщал УНИАН, 11 августа премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ объявил об окончательном роспуске правящей коалиции, в которую входили его партия "Право и справедливость", партия "Самооборона" и Лига польских семей. Он также сообщил, что досрочные парламентские выборы в Польше состоятся в октябре, самое позднее - в ноябре.