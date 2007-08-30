Tata выпустит самый дешевый автомобиль в мире

Индийская компания Tata завершает разработку своей новой модели, которая станет самым дешевым автомобилем в мире. Его стоимость составит около 100 тысяч рупий (около 2600 долларов США). Ожидается, что такая машина поступит в продажу на местном рынке уже во второй половине следующего года, а с 2010 года в Европе и США.

Детальная информация о новой модели пока не разглашается, однако ранее сообщалось, что такой пятиместный автомобиль получит бензиновый двигатель объемом 600 кубических сантиметров. Машину планируют выпускать на заводе Tata в Восточной Бенгалии, инвестиции в строительство которого составят около 220 миллионов долларов. Запланированный объем производства - 250 тысяч автомобилей в год.

В Tata надеются, что к 2010 году продажи этой новой модели достигнут 100 тысяч экземпляров в год.

Автолента