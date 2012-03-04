Два поезда столкнулись на юге Польши, есть погибшие и много раненных

Причиной крупной железнодорожной катастрофы на юге Польши в субботу вечером стало столкновение двух поездов, есть погибшие, по меньшей мере 50 человек ранены, сообщили РИА Новости в полиции и пожарной службе.

"Десятки человек ранены, и точно есть погибшие, но точной информации о количестве жертв и пострадавших нет", - сообщил РИА Новости представитель пожарной службы Силезского воеводства Ярослав Войтасик.

На месте происшествия работают 40 пожарных расчетов. "Машины продолжают прибывать, и не только из нашего воеводства, но и из соседнего", - сказал собеседник агентства.

По словам пресс-секретаря полиции города Заверче, рядом с которым около 21.00 местного времени произошла катастрофа, речь идет именно о столкновении двух пассажирских поездов. Ранее сообщалось, что один поезд сошел с рельсов.

Пострадавших доставляют в больницы соседних населенных пунктов. Как сообщил РИА Новости дежурный больницы в городе Заверче, число пострадавших пока назвать нельзя, так как все руководство больницы занято помощью людям. "Людей все подвозят и подвозят", - сказал он.

По данным польского телевидения, на место происшествия срочно выехал премьер-министр страны Дональд Туск.