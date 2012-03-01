В белорусском метро будут досматривать пассажиров

С сегодняшнего дня на станции метро «Октябрьская» Минского метрополитена начнет действовать участок досмотра граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минскгорисполкома, об этом сообщила начальник станции Лариса ЛЕВКОВИЧ.

«Участок досмотра граждан начнет действовать на станции метро «Октябрьская» с 1 марта текущего года, куда для досмотра сотрудники милиции могут пригласить любого пассажира. Также планируется построить данные участки досмотра и на строящихся станциях метро», - сказала Л.ЛЕВКОВИЧ.

По ее словам, если человек отказывается от досмотра, так как не видит для этого оснований, сотрудник метрополитена вправе попросить этого гражданина покинуть метро и воспользоваться другим видом общественного транспорта.

«Данная мера предусмотрена в первую очередь для обеспечения дополнительной безопасности граждан», - подчеркнула Л.ЛЕВКОВИЧ.

Справка УНИАН. 11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьская» в Минском метрополитене был совершен терростический акт, взрыв прогремел в 17.58. В результате теракта 11 человек погибли на месте, 4 умерли в больницах, тяжкие телесные повреждения получили 32, менее тяжкие – 72, другие телесные повреждения – 283 человека. На несколько дней была нарушена работа метрополитена. Ущерб, причиненный Минскому метрополитену, составил более 2 млрд. белорусских рублей; потерпевшим - не менее 175 млн. белорусских рублей. В целом же действия террористов причинили ущерб на сумму свыше 2,3 млрд. белорусских рублей.

На скамье подсудимых оказалось двое обвиняемых – Дмитрий КОНОВАЛОВ и Владислав КОВАЛЕВ, оба 1986 года рождения, уроженцы Витебска.

30 ноября 2011 года Верховный Суд Беларуси признал их виновными в совершении теракта и приговорил к расстрелу.