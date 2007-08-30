Ущерб от пожаров в Греции оценили в 5 миллиардов евро

Ущерб от пожаров в Греции, по предварительным оценкам, может составить от трех до пяти миллиардов евро, передает агентство DPA со ссылкой на афинскую финансовую газету "Imerisia".

По данным "Imerisia", полученным из источника в министерстве финансов Греции, пожары уничтожили 4,5 миллиона оливковых деревьев. В огне также сгорели 60 тысяч овец и коз.

Агентство Reuters приводит слова заместителя министра финансов Греции Кристоса ФОЛИАСА, который заявил, что ущерб, причиненный лесными пожарами, превышает 0,6 процента ВВП.

Таким образом, как подчеркнул К.ФОЛИАС, Греция имеет все основания просить финансовой поддержки от Фонда солидарности ЕС, который создан для оказания помощи государствам-членам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Условия оказания помощи предусматривают, что ущерб должен быть не меньше 0,6 процента ВВП или же, взятый в абсолютном выражении, больше 3 миллиардов евро.

Как передает Лента.ру, по сообщениям греческих властей, пожары постепенно идут на убыль. В среду, 29 августа, они продолжались в 25 районах на полуострове Пелопоннес и острове Эвбея. Днем ранее пожары были зафиксированы в 36 округах.

По последним данным, в огне погибли 64 человека. Власти не сомневаются, что причиной пожаров стали поджоги. Несколько подозреваемых уже арестованы. Правительство Костаса КАРАМАНЛИСА 27 августа объявило о выделении 200 миллионов евро в помощь пострадавшим регионам.