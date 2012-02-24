Лукашенко договорился с Медведевым, что США и ЕС не должны давить на Минск

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО и Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступили с совместным заявлением о недопустимости использования мер экономического давления либо принуждения в межгосударственных отношениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

«Действуя в духе общего подхода, согласованного между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, а также с учетом неоднократных заявлений США и Европейского Союза о возможности применения экономических ограничений в отношении Республики Беларусь, президенты Беларуси и России подтверждают недопустимость использования мер экономического давления либо принуждения в межгосударственных отношениях», - говорится в заявлении.

Президенты РБ и РФ подчеркивают, что «подобные меры создают искусственные барьеры в торговле, необоснованные препятствия экономическому взаимодействию субъектов хозяйствования, ущемляют законные интересы экономической безопасности государств, что чревато нанесением ущерба продуктивному взаимовыгодному сотрудничеству, развитию интеграционных процессов на Евразийском континенте».

А. ЛУКАШЕНКО и Д. МЕДВЕДЕВ уверены, что это будет иметь негативные последствия, прежде всего, для простых граждан.

Президенты двух стран выразили твердое убеждение в том, что «только равноправный и уважительный диалог будет способствовать урегулированию международных разногласий» и выступили за отказ от любых действий, препятствующих такому диалогу.

Напомним, что 27 февраля на заседании Совета министров ЕС в Брюсселе может быть принято решение о расширении санкции в отношении официального Минска.